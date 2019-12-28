Украина

Пенсию можно рассчитать самому: стало известно, как работает пенсионный калькулятор (инфографика)

В Украине многие пенсионеры часто испытывают сомнение в том, правильно ли им рассчитывают пенсию. В то же время самостоятельно рассчитать выплаты они не могут из-за «запутанных» законодательных нюансов.

Чтобы помочь гражданам разобраться в хитросплетениях законодательства и проверить насчитывающих пенсию чиновников, Пенсионный фонд Украины электронный сервис «Пенсионный калькулятор», который можно найти в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Об этом пишет издание «Пенсионный курьер».

«Пенсионный калькулятор позволяет рассчитать пенсию по возрасту в соответствии со статьями 26, 27, 28, 29 Закона Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“. При исчислении страхового стажа и заработной платы используются данные, содержащиеся в электронных реестрах Пенсионного фонда Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы учесть периоды трудовой деятельности и другие временные промежутки, которые влияют на размер пенсии, пользователи могут дополнительно вводить их в ручном режиме.

По результатам расчета предоставляется сумма рассчитанной пенсии и формируется протокол, содержащий информацию обо всех составляющих такого расчета: помесячный расчет заработной платы и страхового стажа, индивидуальные коэффициенты и тому подобное.

В то же время сервис не учитывает возможные дальнейшие изменения уровней средней зарплаты в Украине или уровня инфляции и прогнозирует размер пенсии в условиях и ценах на момент проведения расчета.

Результаты предварительного расчета размера пенсии сохраняются в личном кабинете пользователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины и доступны для просмотра в любое время.

Отмечается, что доступ к указанному сервису осуществляется с использованием квалифицированной электронной подписи (ранее — ЭЦП).

Напомним, что размер пенсионных выплат определяется статьей 27 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Согласно ему, для расчета пенсии учитывается три основных составляющих:

показатель средняя зарплата по стране;

коэффициент страхового стажа;

индивидуальный коэффициент зарплаты.

Эти три показателя нужно перемножить.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу в Раду внесен законопроект об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении. В случае его принятия украинцам будет доступен накопительный уровень (второй) пенсионной системы. Для того, чтобы пенсионные сбережения не съела инфляция, они смогут инвестировать их в ценные бумаги, депозиты, фондовый рынок, недвижимость и т. д. С одной стороны, это даст ресурс украинской экономике, а с другой — обеспечит украинцев относительно безбедной старостью.

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