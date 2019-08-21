Проверь чиновников: стало известно, как самому рассчитать свою пенсию

Украина

В Украине многие пенсионеры часто испытывают сомнение в том, правильно ли им рассчитывают пенсию. В то же время самостоятельно рассчитать выплаты они не могут из-за «запутанных» законодательных нюансов. Между тем, такой расчет не представляет большой трудности, пишет АиФ.

Издание отмечает, что размер пенсионных выплат определяется статьей 27 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

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Он-то и определяет, что во-первых нужно учитывать, что для расчета пенсии учитывается три основных составляющих:

показатель средняя зарплата по стране;

коэффициент страхового стажа;

индивидуальный коэффициент зарплаты.

Во-вторых, размер пенсионных выплат зависит прежде всего от зарплаты и стажа.

Так, например:

коэффициент стажа составляет 0,35 000 (что соответствует 35 годам стажа);

индивидуальный коэффициент зарплаты — 1,52 676 (эти цифры значат, что зарплата, которая учитывается при расчете, в свое время в среднем была в 1,5 раза выше, чем средняя по стране);

средняя зарплата по стране в настоящее время берется в размере 4404,35 грн. По сути, это средняя зарплата по стране за 2014−2016 годы (3764,40 грн.). Она учитывалась при осовременивании пенсии с 1 октября 2017 года и была проиндексирована на 17% с 1 марта 2019 года — умножена на 1,17.

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Эти три показателя нужно перемножить. В результате, полученная сумма и является размером пенсии. То есть: 4404,35 грн х 1,52 676 грн х 0,35 = 2353,53 гривны. Таким образом, пенсия равна 2353,53 гривнам. К этой сумме также добавляют доплаты и надбавки.

Напомним, что индивидуальные перерасчеты пенсий могут осуществляться по обращениям тех пенсионеров, кто после назначения пенсии продолжали работать и получили страховой стаж или тех, кто предоставит документы о трудоустройстве/увольнении с работы. Кроме того, перерасчету подлежат пенсии пенсионеров, которые предоставят новые документы о стаже или заработке, не учтенных при начислении пенсии.

Также основанием для перерасчета может быть документы о праве на установление надбавок, повышений, доплат и тому подобное.

Если застрахованное лицо после назначения пенсии продолжало работать, перерасчет пенсии проводится с учетом не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии независимо от перерывов в работе. Перерасчет пенсии производится из заработной платы, с которой начислена пенсия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине значительно сокращен перечень документов для получения выплат, теперь часть справок обязаны предоставлять госорганы, ведущие соответствующие реестры.

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