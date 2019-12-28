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Умер актер из "Игры престолов" (фото)
Как стало известно, в канун Рождества у себя дома в Белфасте внезапно умер актер Эндрю Данбар. Ему было 30 лет. Причина смерти пока не сообщается.
В культовом телесериале «Игра престолов» Данбар играл одного из Старков, был дублером Альфи Аллена, который играл Теона Грейджоя, а также сыграл еще несколько второстепенных ролей.
Как сообщает The Mirror, похороны состоятся в понедельник, 30 декабря.
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