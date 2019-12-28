Умер актер из "Игры престолов" (фото)

Шоу-бизнес

Как стало известно, в канун Рождества у себя дома в Белфасте внезапно умер актер Эндрю Данбар. Ему было 30 лет. Причина смерти пока не сообщается.

В культовом телесериале «Игра престолов» Данбар играл одного из Старков, был дублером Альфи Аллена, который играл Теона Грейджоя, а также сыграл еще несколько второстепенных ролей.

Как сообщает The Mirror, похороны состоятся в понедельник, 30 декабря.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Москве умерла актриса Галина Волчек.

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