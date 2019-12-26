- 20:45 Салат «Новогодние свечи на поляне»: легкий рецепт лакомства
- 20:36 Олимпийская чемпионка попросила звездного игрока НХЛ взять ее замуж
- 20:34 Смена работы и большая любовь: что принесет нам год Белой Металлической Крысы
- 20:30 В НБУ заявили, что в 2020 году Ощадбанк откажется от гарантии возврата депозитов в полном объеме
- 20:12 Обмен пленными: Россия требует выдачи мариупольских и харьковских террористов
- 20:11 Мать и сестра Кейт Миддлтон впечатлили фигурами в купальниках
- 20:09 В Николаеве после скандала на сессии облсовета скончался представитель ОТГ
- 19:55 Где смотреть онлайн «Лестер» — «Ливерпуль»: расписание трансляций матча английской премьер-лиги
- 19:42 Моуриньо поведал о горе в его семье на Рождество
- 19:40 Зверское убийство в Питере: в реке нашли новые жуткие улики против историка Соколова
- 19:19 В Москве умерла Галина Волчек
- 19:07 В Хмельницком сотрудник СБУ насмерть сбил двух человек
В Москве умерла Галина Волчек
В московской больнице на 87 году жизни умерла знаменитая российская актриса и режиссер Галина Волчек. Руководитель театра «Современник» была госпитализирована в клинику 23 декабря с двухсторонним воспалением легких. У Волчек развились осложнения: ателектаз — спадение доли легкого, обусловленный разрушением тканей внутреннего органа.
Она не могла самостоятельно дышать, была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Волчек находилась в состоянии медикаментозной комы. Постепенно у нее начали отказывать все органы, развилась атрофия мозга.
Причиной смерти называют отек мозга. Режиссера не стало около двух часов назад.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!