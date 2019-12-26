В Москве умерла Галина Волчек

Шоу-бизнес

В московской больнице на 87 году жизни умерла знаменитая российская актриса и режиссер Галина Волчек. Руководитель театра «Современник» была госпитализирована в клинику 23 декабря с двухсторонним воспалением легких. У Волчек развились осложнения: ателектаз — спадение доли легкого, обусловленный разрушением тканей внутреннего органа.

Она не могла самостоятельно дышать, была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Волчек находилась в состоянии медикаментозной комы. Постепенно у нее начали отказывать все органы, развилась атрофия мозга.

Причиной смерти называют отек мозга. Режиссера не стало около двух часов назад.

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