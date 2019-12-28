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Мир

Отношения Путина и Лукашенко изобразили меткой карикатурой

9:30 28 декабря 2019 547
Президенты Лукашенко и Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Известный российский карикатурист Сергей Елкин высмеял несостоявшуюся интеграцию Беларуси и России в 2019 году, а заодно и натянутые отношения между президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Напомним, ранее изображение российского президента появилось в рекламе презервативов.

На опубликованном в сети рисунке Владимир Путин тянет своего коллегу за ногу, а тот усиленно отбивается с криком «Да не хочу я интегрироваться!».

Как известно, договор о Союзном государстве РФ и Беларуси пытались реанимировать весь уходящий год, причем Кремль настаивал на так называемой «углубленной интеграции».

Президенты двух стран провели несколько длительных встреч, результатом которых стали целых 30 «дорожных карт» интеграции. Однако окончательно договориться стороны так и не смогли. Подробнее об этом читайте в статье «ФАКТОВ» «Путин продолжает давить на Лукашенко: причины провала „интеграции“ России с Беларусью».

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