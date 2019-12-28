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Украина

Новый рекорд: в Харькове создали самую большую автоелку (видео)

11:28 28 декабря 2019 147
Автоелка
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове 27 декабря 2019 года установили новый рекорд Украины, создав новогоднюю инсталляцию из 348 автомобилей на стадионе «Металлист». Видео показал ресурс Dtp.ua. Напомним, бойцы Операции объединенных сил создали импровизированную елку из вражеских снарядов, мин и гранат.

Инициаторы акции собирали желающих водителей в соцсетях. Мероприятие растянулось на несколько часов — до полуночи.

Результат зафиксировали с помощью дрона.

Таким образом, харьковские автоактивисты сумели побить рекорд, установленный в Запорожье. Там в создании «елки» приняли участие 270 автомобилей.

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