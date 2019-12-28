Новый год в коридоре затмения: чем это опасно и как себя вести

Стиль жизни

Новогодняя ночь в нынешнем году выпадает на так называемый коридор затмений. О том, как отмечать праздник в такое время, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок.

— Кольцеобразное солнечное затмение, произошедшее утром 26 декабря, уже успело натворить бед, — сказала Валентина. — В Казахстане упал пассажирский самолет, на борту которого было сто человек — девяносто пять пассажиров и пять членов экипажа. Тайфун, пронесшийся над Филиппинами, унес жизни двадцати восьми человек. Проснулись два вулкана — и если самый активный вулкан Мексики Попокатепетль пока не потребовал человеческих жертв, то на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии извержение вулкана уже стало причиной гибели пятнадцати человек, и их количество, возможно, будет увеличиваться. Правда, новозеландский вулкан проснулся раньше — 9 декабря, но пик его активности пришелся как раз на ауру затмения. Вечером 26 декабря не стало бессменного руководителя «Современника» Галины Волчек.

Все это фатальные — предопределенные свыше — события. Ощущение того, что все давно уже решено за нас каким-то высшими силами, в ближайшие дни не спадет, а, возможно, будет только увеличиваться. Дело в том, что сейчас мы находимся в коридоре затмений — временном отрезке между двумя астрономическими явлениями, которые, как правило, ходят парой: так, если солнечное затмение произошло 26 декабря, то следующее — лунное — ждет нас уже 10 января, оно пройдет в 19:10 по Гринвичу (в 21:10 по киевскому времени).

— Чем опасен для людей коридор затмений?

— Как правило, такой промежуток длится две недели — от новолуния до полнолуния. День солнечного затмения пришелся на новолуние, 26 декабря, а лунное — 10 января — совпадет с полнолунием. Период между ними называют коридором затмений и связывают его с кармой и бумерангом: если со времени предыдущего затмения вы что-то сделали не так, то именно в этот период с вас, как говорил герой Булгакова, «строжайше взыщется». Главное — не думать, что звезды собираются вас наказывать и карать — нет у них такого намерения, но «работу над ошибками» провести придется. Ситуации, подобные той, за которую вам прилетит бумеранг, будут повторяться снова и снова, пока вы не сделаете из них правильных выводов и не перестанете делать ложные шаги. Впрочем, тем, кто не совершил ничего зазорного, волноваться не о чем — им Вселенная свой счет предъявлять не станет.

В это время также очень важно обращать внимание на происходящие события — все они, включая мелкие и, казалось бы, ничем не примечательные происшествия — будут иметь значение. Все они укажут на то, что в жизни идет не так, и поэтому это нужно исправить. Потеряете деньги? Значит, не умеете экономить или, наоборот, слишком прижимисты. Начались недоразумения в отношениях с любимым человеком? Возможно, вы чересчур на него давите, пытаясь подчинить его поведение своим представлениям о правильности и целесообразности. Особого внимания потребуют дети? Задумайтесь, не слишком ли мало времени вы им уделяете. Разобравшись с причиной неприятностей, вы сможете ликвидировать последствия.

— Как встречать Новый год, если праздник выпал на такой сложный момент?

— В такое время неправильным будет устраивать шумное веселье. Конечно, никто не призывает отказаться от празднования и лечь спать в новогоднюю ночь, но петь, плясать устраивать салюты и фейерверки до утра тоже не стоит. Чем тише и скромнее будет праздник, тем лучше для вас — так вы не привлечете к себе внимание темных сил, которые в это время сильны, как никогда. Все вышесказанное самым непосредственным образом касается и праздничного стола. Из-за того, что в это время велика вероятность отравлений, не стоит переедать, а от тяжелой и жирной пищи вообще рекомендуется отказаться. То же самое можно сказать и об алкоголе — бокала шампанского или ста грамм коньяка будет вполне достаточно.

В нынешнюю праздничную ночь особенно актуальной окажется мудрость, которая гласит: с кем встретишь Новый год, с тем его и проведешь. Важны будут не столько обстоятельства, в которых вы будете его отмечать, сколько компания, которую вы при этом соберете. Тем, кто замужем или женат, надо встретить Новый год с близкими людьми (тут работает не менее известная мудрость о том, что этот праздник семейный), тем, кто пока только ищет свою вторую половинку, нужно собрать вокруг себя близких друзей. Накануне Нового года нельзя ни с кем ругаться и плакать, а если вы находить с кем-то в ссоре, обязательно нужно помириться до полуночи. Любые события этой ночи — опять-таки, из-за коридора затмений — будут носить фатальный характер. Если вы решите с кем-то расстаться, то это случится навсегда — отменить решение и помириться не удастся. И, наоборот, если вы решите с кем-то жить вместе, то свяжете себя с этим человеком на всю оставшуюся жизнь.

— Желания в ауре затмения загадывать можно?

— Не только можно, но и нужно. В новогоднюю ночь транзитная Луна будет проходить по знаку Рыб, имеющих репутацию волшебного, где встретится с Нептуном — планетой, считающейся колдовской. Из этого следует, что у наших желаний есть все шансы для исполнения. Правда, есть одно условие: их необходимо загадать, пока часы бьют двенадцать — если опоздать, они не сбудутся.

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