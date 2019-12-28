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Не в деньгах счастье: умер обладатель одного из крупнейших лотерейных джекпотов Европы (фото)
В Великобритании после непродолжительной болезни в одной из шотландских больниц скончался обладатель одного из самых крупных лотерейных джекпотов в стране и во всей Европе.
Как сообщает The Sun, Колину Вейру был 71 год. В июле 2011 года Колин и его супруга Крис выиграли в лотерею EuroMillions (Евромиллионы) 161 миллион фунтов стерлингов (около 176 миллионов евро). На тот момент это была рекордная сумма выигрыша. Они купили роскошный особняк с четырьмя спальнями, расположенный на обширном участке земли.
Однако деньги не принесли супругам счастья. Колин и Крис, прожившие вместе 38 лет, расстались, выставили совместный особняк на продажу и приняли делить имущество. Официально пара подала на развод весной этого года. А в сентябре развод был окончательно оформлен.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Италии был сорван самый крупный лотерейный джекпот в Европе, что отодвинуло экс-супругов Вейр на второе место.
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