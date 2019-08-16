Сорван самый крупный лотерейный джекпот в Европе (фото)

Мир

В Италии сорван самый крупный лотерейный джек-пот в истории Европы. Таинственный счастливчик выиграл в лотерею Superenalotto почти 209,2 миллиона евро. Как пишет британская газета The Sun, победитель купил счастливый билет за два евро в баре города Лоди, близ Милана.

Предыдущий европейский рекорд принадлежал теперь уже бывшим супругам из Великобритании Колину и Крис Вейр. В 2011 году они выиграли в лотерею Euromillions 161 миллион фунтов стерлингов (около 176 миллиона евро). Весной этого года 71-летний Колин и 62-летняя Крис подали на развод.

Между тем супружеская пара из Великобритании из графства Ноттингемшир выиграла миллион фунтов стерлингов (чуть более миллиона евро) благодаря своему коту. Эндрю Хэнкок, вернувшись домой с работы, вдруг вспомнил, что забыл купить кошачий корм. И поехал за едой для своего кота. А заодно, как пишет Daily Star, приобрел на автозаправке билет мгновенной лотереи, который оказался выигрышным.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в США был сорван джекпот в размере 530 миллионов долларов.

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