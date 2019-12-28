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В Полтавской ОГА призывают граждан сообщать о подпольных игорных заведениях и нелегальных заправках

14:00 28 декабря 2019 63
игорное заведение
Алина ДРОНОВА, специально для ФАКТОВ

Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов обратился к жителям области с просьбой информировать об известных фактах работы нелегальных автозаправочных станций и подпольных игорных заведений. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Для решения проблемы с функционированием нелегальных автозаправочных станций и подпольных игорных заведений на территории Полтавской области, предлагаю всем, кто сталкивается с их работой, немедленно сообщать о соответствующих фактах в отдельный Telegram-канал https: //t.me/StopCrimePoltava. Прошу предоставлять данные по адресу расположения таких пунктов, характер их работы и, в случае наличия информации об организаторах и участниках соответствующего противозаконного «бизнеса», — написал он.

Глава Полтавской ОГА подчеркнул, что в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами региона деятельность таких предприятий будет пресекаться, а их организаторов будут привлекать к ответственности.

«Давайте сделаем так, чтобы войти в новый год без этих позорных явлений»,— призвал глава Полтавской ОГА.

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