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Одной крысы из навоза оказалось мало: российский скульптор насмешил сеть новым творением (фото)

16:58 28 декабря 2019 318
Композиция
Инф. «ФАКТОВ»

Якутский скульптор Михаил Боппосов продолжает заниматься «навозным творчеством». Ранее он изваял из отходов «шедевр», посвященный символу наступающего года — Белой Крысе. А 28 декабря представил целую новогоднюю композицию.

Михаил Боппосов начал работу над композицией из навоза еще в середине декабря, и теперь она полностью завершена.

Произведение якутского скульптора выставлено на главной улице села Уолба Таттинского улуса.

Сеть отреагировала на это язвительными комментариями:

В 2017 году, он слепил упряжку с собаками, однако решил, что необходимо привлечь внимание детей и в 2018 году изваял героев «Трех поросят».

Также на его «творческом счету» гигантская кобра, лошади и другие животные. Все эти скульптуры Боппосова тоже выполнены из навоза.

Ранее сообщалось, что при создании из навоза огромного петуха Боппосов воспользовался помощью братьев.

Фото: News.Ykt.Ru

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