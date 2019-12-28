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Происшествия

6-летняя девочка умерла после визита к стоматологу: детали трагедии

16:59 28 декабря 2019 784
Стоматолог
Инф. «ФАКТОВ»

В Донецкой области 6-летний ребенок умер после посещения стоматолога. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области.

По данным следствия, 27 декабря в реанимационное отделение областной детской больницы, расположенной в Славянске, доставили 6-летнюю девочку с острой сердечной недостаточностью и анафилактической шоковой реакцией. В 23:08, несмотря на усилия реаниматологов, ребенок умер.

«По предварительной информации, аллергическая реакция у девочки началась после лечения в одном из заведений стоматологического профиля. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 140 УК Украины», — сообщили в прокуратуре.

Как писали «ФАКТЫ», в июле текущего года имел место подобный случай в Закарпатье. Тогда в Межгорской районной больнице (Закарпатская область) умерла 20-летняя девушка, которую госпитализировали с вероятной аллергией на медпрепарат после посещения стоматолога. Ей стало плохо после того, как стоматолог сделал ей обезболивающий укол.

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