«Арсенал» – «Челси»: онлайн-трансляция матча английской премьер-лиги

Спорт

В воскресенье, 29 декабря, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», рассчитанном на 60 260 мест, пройдет центральный матч 20-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) между лондонскими «Арсеналом» и «Челси».

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Арбитр — Крейг Поусон

Предстоящий поединок доверено обслуживать бригаде арбитров во главе с 40-летним Крэйгом Поусоном из Шеффилда. Судейством занимается с 1993 года, на матчах премьер-лиги работает с 2013-го.

В нынешнем сезоне Поусон провел 10 матчей, в которых показал 37 желтых карточек (в среднем — 3,7 за игру), удалил одного игрока с поля и назначил два пенальти. В одном из этих поединков Крэйг зафиксировал выездное поражение «Челси» от «Эвертона» (1:3), а вот с «Арсеналом» рефери из Шеффилда пока не пересекался.

40-летний Крэйг Поусон

В погоне за Варди

Лучшим бомбардиром «Арсенала» в нынешнем сезоне является Пьер-Эмерик Обамеянг, на счету которого уже 12 забитых мячей. У «Челси» наиболее меткий — Тэмми Абрахам с 11 голами в активе. Догнать Джэйми Варди из «Лестера», у которого 17 результативных ударов, будет тяжело, но английская премьер-лига непредсказуемая…

Шанс реабилитироваться перед болельщиками

Нынешний сезон прошлогодние финалисты Лиги Европы («синие» в решающем матче в Баку разгромили «канониров» — 4:1) не могу занести себе в актив. Вот и в последнем календарном туре обе команды вновь не смогли победить.

Подопечные временно исполняющего обязанности главного тренера «Арсенала» после отставки Унаи Эмери шведа Фредрика Люнгберга сыграли на выезде вничью с «Борнмутом» — 1:1 (Гослинг, 35 — Обамеянг, 63). К слову, в домашних поединках у «канониров» ситуация также не лучшая — лондонцы не могут победить в родных стенах в пяти последних играх.

Что касается команды Фрэнка Лэмпарда, то «синие» сенсационно дома уступили «Саутгемптону» — 0:2 (Обафеми, 31, Рэдмонд, 73). Благодаря осечке «Челси», у которого 32 очка, вплотную к конкуренту приблизились «Вулверхэмптон» (30) и «Тоттенхэм» (29).

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Челси»

Букмекеры в предстоящей встрече отдают небольшое предпочтение «синим». К примеру, авторитетная отечественная контора «Фаворит Спорт» ставки на победу подопечных Френка Лэмпарда принимает с коэффициентом 2,38, на ничью — 3,70, на выигрыш «канониров» — 2,94.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире поединок чемпионата Англии «Арсенал» — «Челси».

Фото Getty Images

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