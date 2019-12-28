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Где смотреть онлайн «Арсенал» — «Челси»: расписание трансляций матча английской премьер-лиги
В воскресенье, 29 декабря, на стадионе «Эмирейтс», способном вместить чуть более 60 тысяч зрителей, состоится лондонское дерби в рамках 20-го тура английской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Челси» (арбитр — Крэйг Поусон). Начало игры — в 16:00 по киевскому времени.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «АРСЕНАЛ» — «ЧЕЛСИ»
Этот сезон оба клуба, которые играли между собой в финале Лиги Европы прошлого сезона («синие» разгромили своих земляков — 4:1) никак не могут занести себе в актив. И если «Челси» еще находится в зоне Лиге чемпионов, занимая четвертое место и отставая от второго «Лестера» на семь очков, то «Арсенал» прозябает в середине турнирной таблицы. Смена тренера в середине сезона (вместо испанца Унаи Эмери исполняющим обязанности стал легенда клуба швед Фредрик Люнгберг) не помогла, и, имея серию из пяти домашних матчей без побед, «канониры» располагаются на 12-м месте.
Вот и в последних календарных матчах команды не смогли победить. «Синие» на своем поле сенсационно уступили «Саутгемптону» — 0:2 (Обафеми, 31, Рэдмонд, 73), а команда Фредрика Люнгберга не смогли на выезде обыграть «Борнмут» — 1:1 (Гослинг, 35 — Обамеянг, 63).
В прямом телеэфире поединок «Арсенал» — «Челси» на территории Украины покажет канал Setanta Sports Ukraine. Начало трансляции — 29 декабря в 16:00. Также прямая трансляция игры запланирована на канале «Беларусь 5».
Букмекеры в предстоящей встрече отдают небольшое предпочтение «синим». К примеру, авторитетная отечественная контора «Фаворит Спорт» ставки на победу подопечных Френка Лэмпарда принимает с коэффициентом 2,38, на ничью — 3,70, на выигрыш «канониров» — 2,94.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ливерпуль» разгромил на выезде «Лестер» и еще больше оторвался в турнирной таблице от преследователей.
Фото Getty Images
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