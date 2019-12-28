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«Как жить дальше?»: отец погибшего после теракта в Харькове подростка взбудоражил сеть обращением к власти
Андрей Дидик, отец подростка, который погиб в Харькове в результате теракта 2015 года, написал обращение к власти. Его он разместил в своем Facebook.
В обращении Андрей Дидик обвинил власть в том, что теракт стал возможен из-за попустительства власти. Он отметил, что раненым были положены выплаты, которые абсолютно не компенсировали затраты на лечение. А теперь преступники и вовсе выйдут на свободу.
«Почти пять лет — ходить в суд, как на работу, находиться в одном помещении с мразями, которые убили сына, и вместо того, чтобы убить их, слушать их бред, угрозы, издевательства, только ради того, чтобы дождаться того времени, когда эти твари будут пожизненно гнить в тюрьме. А теперь, потому что власть так решила, через несколько дней твари поедут к своим семьям и будут радоваться жизни. А как жить дальше? Мне и так, без Дани, ужасно неуютно на этой земле. На х*ра ты, власть, делаешь жизнь вообще невыносимой?», — написал Дидик на своей странице в Facebook.
Пост собрал множество комментариев. Люди возмущены происходящим и выражают искреннее сочувствие отцу погибшего парня.
Ранее сообщалось, что у здания Харьковской облгосадминистрации собрались протестующие против обмена арестованных Виктора Тетюцкого, Владимира Дворникова и Сергей Башлыкова. Они обвиняются в теракте, который произошел в феврале 2015 года возле местного Дворца спорта.
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