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"Так получилось, что попались. Били, пытали...": вернувшийся в Украину житель Луганска рассказал о пребывании в плену (видео)
Освобожденный в ходе обмена между Украиной и террористами «ЛНР» пленный Александр Данильченко рассказал, что не знает пока, где будет жить на подконтрольной украинской территории, и не может сдержать радости от состоявшегося обмена.
Данильченко рассказал, что был задержан боевиками из-за проукраинской позиции в его родном временно оккупированном Луганске, сообщает «PavlovskyNews».
«17 февраля 2017 года я попал в плен. Я состоял с другом в сговоре против „ЛНРовского“ беспредела. Объединились, связались с нашими друзьями в Украине, начали действовать не против солдат, а против их высших, так сказать корня этого всего, тех людей, которые убивали и грабили в 2014 году наш родной Луганск. Так получилось, что попались», — рассказал он.
Освобожденный украинец рассказал, что в плену боевики его били и пытали.
«Как обходятся (боевики в плену. — Авт.) — били, пытали, но недолго. Потом, когда поняли, что вся информация выдана, все, что у нас было, у нас ее не сильно много и было, тогда уже отправили в тюрьму через 15 месяцев в подвалы „МГБ“. И вот мы теперь в Украине, дома», — отметил Александр.
«Сейчас мы рады, очень рады. Очень рад, счастлив. Только что звонил матери, обрадовал мать. Мать в слезах, контролирует давление. Все хорошо, спасибо», — добавил он.
По словам Данильченко, он родом из Луганска, сейчас ему 35 лет. Где собирается жить на подконтрольной территории, он еще не знает.
Как писали «ФАКТЫ», в результате обмена между Украиной и террористами «ЛНР» и «ДНР» на подконтрольную территорию должны вернуться 80 украинцев. Поименный список освобожденных можно посмотреть по ссылке.
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