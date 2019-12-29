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Обмен пленными: названы имена первых вернувшихся украинцев (фото)
В воскресенье, 29 декабря, проходит обмен пленными на КПВВ «Майорск». Пока известно об освобождении первых 25 человек. Ранее СМИ удалось узнать некоторые фамилии украинских военных, которые находятся в плену и попали в списки на обмен.
УНН сообщают фамилии украинцев, вернувшихся из плена:
1. Алаян Эдик
2. Ульянов
3. Воронина
4. Гарбулич Татьяна
5. Данильченко
6. Деев
7. Евтушов
8. Еременко
9. Завадский
10. Иванчук Сергей
11. Картишко Роман
12. Катышев
13. Мухина
14. Олейник
15. Волков Александр
16. Сикацький
17. Семенов
18. Семеренко
19. Сорокина
20. Карасюк Валерий
21. Кучин
22. Урсак Роман
23. Цыганов
24. Яровой
Фамилия еще одного человека пока неизвестна.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об освобождении четырех украинских военных: Сергея Иванчука, Юрий Явтушка, Ивана Деева, Романа Фурсова.
По информации 112.ua, обмен уже завершен. Всего освобожден 81 человек, на территорию ОРДЛО передали 139 человек.
Ранее сообщалось, что на КППВ «Майорск» произошло ДТП — его устроил автобус из колонны боевиков.
Фото: Офис президента
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