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Украина

Процесс пошел: колонны с боевиками и пленными украинцами выехали на место обмена (фото, видео)

9:41 29 декабря 2019 2091
Пункт пропуска
Инф. «ФАКТОВ»

Представители террористической организации «ЛНР» 29 декабря выехали на контрольный пункт пропуска «Горловка-Майорск» на территории Донецкой области для обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

«Сегодня, 29 декабря, мы отправляемся на пропускной пункт „Майорск“ ДНР для того, чтобы произвести освобождение и обмен удерживаемыми лицами с территории Украины и с территории республик», — заявила представитель террористов Ольга Кобцева, сообщает «Интерфакс».

Она отметила, что накануне стороны составили окончательные списки лиц, которые будут обменяны. Как ожидается, обмен начнется в 11:00 по киевскому времени.

Также стало известно, что автомобильная колонна с удерживаемыми террористами «ДНР» лицами выехала из Западной исправительной колонии в оккупированной Макеевке к месту проведения обмена, а из аэропорта «Борисполь» вылетел специальный военный борт.

Тем временем, по данным СМИ, продолжается блокирование Лукьяновского СИЗО в Киеве, где находятся бывшие беркутовцы, проходящие по делу о расстрелах на Майдане и включенные в списки на обмен.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Россия потребовала от Украины выдать в ОРДЛО в ходе обмена пленными, среди прочих, троих обвиняемых в теракте в Харькове и четверых участников захвата админзданий в Мариуполе. 28 декабря обвиняемых в теракте в Харькове отпустили из-под стражи. Местный суд признал их виновными и приговорил к пожизненному заключению, но заменил меру пресечения на личное обязательство.

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