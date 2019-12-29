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Обмен пленными начался: онлайн-трансляция из КПВВ «Майорск»
Начался обмен удерживаемыми лицами, который проходит на Донбассе на КПВВ «Майорск». Ранее были названы имена украинских военнослужащих, которых включили в список на обмен.
Офис президента ведет прямую трансляцию.
Многие из тех, кто включен в списки на обмен, не хотят возвращаться на оккупированные территории Донбасса. По словам Дарьи Морозовой, «омбудсмена ДНР», около 20 человек отказались от обмена и хотят остаться на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Обмен должен проходить по формуле: 120 человек от Киева и 80 от ОРДЛО — сообщает «Обозреватель» со ссылкой на 122.ua.
При этом ранее была информация, что со стороны Киева обменивают 87 человек, а со стороны ОРДЛО — 55. Эти данные подтвердил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.
Ранее сообщалось, что активисты заблокировали в Киеве Лукьяновское СИЗО, протестуя против обмена экс-«беркутовцев».
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