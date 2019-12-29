Украина

Домой из плена в Луганске вернулись двое спецназовцев: в сети рассказали историю воинов

В результате состоявшегося обмена пленных домой из плена вернулись двое украинских спецназовцев — бойцов 8-го отдельного полка специального назначения Сил специальных операций.

Среди возвращенных Украине по обмену пленными 29 декабря были майор Сергей Иванчук («Фугас») и старший солдат Иван Деев («Бэтмен», «Зона»).

Как рассказал спикер МВД Украины Артем Шевченко, украинские спецназовцы попали в плен в феврале 2017 года. Им приписали ликвидацию в Луганске одной из ключевых фигур в террористической «ЛНР» — Олега Анащенко. Боевик среди прочего был причастен к трагедии в Луганском аэропорту 14.06.2014 — сбитому Ил-76 с десантниками 25-й бригады.

«В плену оба с февраля 2017 года… Пережившие побои и пытки. Причина особая — ликвидация неизвестными путем подрыва автомобиля 4 февраля 2017 в Луганске Олега Анащенка, одного из главных командиров «народной милиции» «ЛНР», — рассказал Шевченко.

Напомним, обмен пленных проходил у пункта пропуска «Майорское» на линии разграничения. По последним данным, украинской стороне передали 81 человека, а в ОРДЛО были переданы 139 человек.

Фото Артем Шевченко/Facebook

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