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Украина

Смелый поступок: бывшая заложница продемонстрировала верность Украине во время обмена пленными (фото)

16:25 29 декабря 2019 1182
сорокина
Инф. «ФАКТОВ»

Во время обмена пленных 29 декабря в Украину была передана жительница Первомайска Елена Сорокина. В плену она провела больше года и, как считается, попала в застенки именно за проукраинскую позицию.

Во время процедуры обмена Сорокина была в центре внимания: на своем белом гольфе женщина нарисовала шариковой ручкой тризуб, а на спине вывела надпись «Моя держава Україна».

сорокина

По информации проекта «Донбасс Реалии», предпринимательница, волонтер и хозяйка зоомагазина в Первомайске Елена Сорокина была похищена 30 октября 2018 года. Друзья Елены заметили, что в квартире побывали чужие люди. Знакомые предпринимательницы пытались выяснить ее судьбу, но «органы» озвучивали версии одна другой страшнее. Сначала утверждалось, что бизнес-леди была убита, затем говорили, что она покинула город. В итоге так называемое «МГБ» «ЛНР» признало, что захватило предпринимательницу и удерживает ее за решеткой.

Елена не скрывала своих проукраинских взглядов, не боялась говорить, что оккупированный Первомайск остается Украиной. Полагают, что именно эти слова стали истинной причиной задержания.

Напомним, в результате обмена 29 декабря украинской стороне были выданы 76 человек. В ОРДЛО были переданы около 140 лиц.

Фото Офіс президента України

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