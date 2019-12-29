Брат освобожденного украинского пленника Валерия Романченко: «Я год не слышал голос брата»

Украина

В списке украинцев, освобожденны из плена боевиков, есть те, о ком «ФАКТЫ» ранее писали. Один из них — дончанин Валерий Романченко (на фото), зарабатывавший на жизнь частным извозом.

Напомним, Романченко захватили дома 25 октября 2017 года. По версии «Министерства госбезопасности» («МГБ») боевиков «ДНР», Валерий зимой 2016 года, когда пересекал украинский КПВВ «Марьинка» и СБУ поймала его за руку при попытке дать взятку пограничнику, якобы по заданию СБУ фиксировал на фото и видео военные объекты «ДНР», собирал информацию о гражданских объектах инфраструктуры и связи. Одним из «последних заданий» Романченко, считают оккупанты, был сбор информации о деятельности одного из интернет-провайдеров «ДНР». Оккупанты заставили узника оговорить себя.

«Я около года не слышал голос брата. Сначала Валерию давали позвонить по Vodafone из Донецкого СИЗО. Но затем там кто-то из надзирателей запретил это делать — разрешали связаться только по местной связи „Феникс“ с теми родственниками, которые проживают на оккупированной территории. Валеру „приговорили“ к 10 годам лишения свободы», — рассказал «ФАКТАМ» Дмитрий Романченко, брат пленника, проживающий на мирной территории Украины.

Также в списке тех, кто прибыл на мирную территорию двое водителей предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки при совершении рейса Донецк — Киев на линии разграничения на блокпосту «Зайцево», под оккупированной Горловкой. Напомним, тогда были захвачены четверо водителей и трое диспетчеров-женщин. Как удалось выяснить «ФАКТАМ», женщин спустя более чем год освободили. Две из них остались на оккупированной территории, одна покинула Донецк.

Двое водителей остаются на оккупированной территории. Обоих приговорили за «шпионаж» к длительным срокам заключения. Один освобожден и воссоединился со своей семьей, которая проживает на оккупированной территории. Второй «осужденный» водитель остается в колонии, отбывает «наказание», которое ему назначили оккупанты.

«А у тех двоих водителей, которых передали по обмену в Киев, нет приговоров, то есть нет документов о том, что они более двух лет были под стражей — полтора года на территории бывшего завода, а затем культурного центра „Изоляция“, и еще около полугода в Донецком СИЗО», — рассказал «ФАКТАМ» источник.

В списках освобожденных есть и 70-летняя Зинаида Мальцева. «ФАКТЫ» писали, что Зинаиду Николаевну, которая передвигается с помощью костылей, и ее сына оккупанты «осудили» за шпионаж: женщину — к 10 с половиной годам лишения свободы, сына — к 12 годам.

— Никто без внимания не останется, — заверил «ФАКТЫ» бывший узник, освобожденный в ходе большого обмена 27 декабря 2017 года Валерий Недосекин. — Мы встретим всех тех, к кому не могут подъехать родственники. Мы к этой встрече готовились: покупали самое необходимое для тех, кто наконец-то обрел свободу — мобильные телефоны, вещи. Я собираю средства на свою карточку, а затем выкладываю отчеты на своей странице в социальной сети.

Сегодня Валерий Недосекин среди тех, кто встретил освобожденных в аэропорту «Борисполь». Вместе с ним пленников встречала и бывшая узница «Народный герой Украины» Ирина Довгань.

Фото представлено Дмитрием Романченко

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