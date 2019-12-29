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Зеленский об обмене: "Я бы им отдал еще сто "беркутовцев" (видео)
Президент Владимир Зеленский признал, что ради обмена пленных 29 декабря стороне ОРДЛО были выданы бывшие бойцы «Беркута», обвиняемые в расстрелах на Майдане в 2014 году.
«Это были условия обмена „всех на всех“, условия этого обмена. Это было политическое решение», — заявил Зеленский на короткой пресс-конференции после встречи бывших пленников в аэропорту «Борисполь».
Президент заявил, что в данном случае нужно думать об интересах живых людей, пребывающих в плену. Зеленский считает вполне равноценным обмен, когда, отдав бывших бойцов «Беркута», украинская сторона добилась освобождения двоих пленных воинов-разведчиков.
«Если б у меня была сотня «беркутовцев», а в плену находились двое наших разведчиков, я б им отдал еще сто «беркутовцев», — заявил Зеленский.
Также глава государства уточнил, что встречался с семьями Героев Небесной Сотни и обсуждал с ними болезненный вопрос.
Напомним, Украина по условиям обмена выдала около 140 людей в ОРДЛО, а взамен получила 76 лиц: 12 военных и 64 гражданских. Офис президента опубликовал полный список освобожденных.
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