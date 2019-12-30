"Рождественская елка" и "Снежинка": в NASA показали впечатляющий "праздничный" снимок (фото)

Мир

Предновогодняя суматоха и стремление представить необычную елочку не оставили, похоже, в стороне и ученых NASA.

В качестве подарка они опубликовали на сайте агентства сделанный с помощью инфракрасного космического телескопа «Спитцер» снимок скопления звезд, который журналисты тут же назвали «рождественской ёлкой».

Действительно, на нем изображено звездное скопление, которое напоминает нам нарядную новогоднюю красавицу, если полюбоваться на нее в ночное время во время зажженной гирлянды. А вот официальное название у этого снимка — «Снежинка».

При этом в NASA отметили, что звездообразующие облака, которые можно заметить на снимке, являются динамичными структурами. Расположение звезд на изображении говорит о том, что они являются новорожденными светилами, «протозвездами».

Примерно через 100 тысяч лет они покинут места своего рождения и область потеряет свой вид, который напоминает снежинку.

Также «Спитцеру» удалось рассмотреть часть туманности «Конус». Ее «верхушка» виднеется в левом нижнем углу изображения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре NASA опубликовало фото, сделанное телескопом Hubble в глубоком космосе — в объектив попала спиральная галактика NGC 4380 Необычная форма последней тут же спровоцировала «потусторонние ассоциации».

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