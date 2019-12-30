23.95 / 24.72 26.56 / 27.57
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Рождественская елка" и "Снежинка": в NASA показали впечатляющий "праздничный" снимок (фото)

1:19 30 декабря 2019 19
Космическая елка
Инф. «ФАКТОВ»

Предновогодняя суматоха и стремление представить необычную елочку не оставили, похоже, в стороне и ученых NASA.

В качестве подарка они опубликовали на сайте агентства сделанный с помощью инфракрасного космического телескопа «Спитцер» снимок скопления звезд, который журналисты тут же назвали «рождественской ёлкой».

Действительно, на нем изображено звездное скопление, которое напоминает нам нарядную новогоднюю красавицу, если полюбоваться на нее в ночное время во время зажженной гирлянды. А вот официальное название у этого снимка — «Снежинка».

При этом в NASA отметили, что звездообразующие облака, которые можно заметить на снимке, являются динамичными структурами. Расположение звезд на изображении говорит о том, что они являются новорожденными светилами, «протозвездами».

Примерно через 100 тысяч лет они покинут места своего рождения и область потеряет свой вид, который напоминает снежинку.

Также «Спитцеру» удалось рассмотреть часть туманности «Конус». Ее «верхушка» виднеется в левом нижнем углу изображения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре NASA опубликовало фото, сделанное телескопом Hubble в глубоком космосе — в объектив попала спиральная галактика NGC 4380 Необычная форма последней тут же спровоцировала «потусторонние ассоциации».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Владимир Путин

Херсон продолжает троллить Путина: на улицах города появились яркие бигборды (фото)

Емельяненко Джексон

Емельяненко – Джексон: видео нокаута супербоя в ММА

Олег Винник

Олег Винник покидает Украину: в чем причина

Кристина Асмус

Под капельницей: попавшая в скандал с поцелуями Асмус госпитализирована "в ужасающем состоянии"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер