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Стиль жизни

Рыбы могут заболеть, а Весы – стать жертвами интриг: гороскоп на 30 декабря для всех знаков зодиака

1:29 30 декабря 2019 12
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Понедельник, 30 декабря, — день тяжелый и тяжелый и эмоционально напряженный.

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 30 декабря для всех знаков зодиака.

Читайте также: Гороскоп на 2020 год для мутабельных знаков зодиака

Овен

Гороскоп предсказывает Овну плодотворный день. Возможна встреча со старым другом.

Телец

Сегодня вам будет все по плечу, потому что ваш энергетический потенциал будет очень высок.

Близнецы

Совет звезд: не экономьте, а ищите новые возможности пополнения своего бюджета.

Рак

Гороскоп советует Ракам быть осторожными, иначе начальство не поймет ваших нововведений.

Лев

Звезды советуют Львам держать при себе все гениальные мысли и перспективные идеи.

Дева

Возможны конфликты со старшим поколением, особенно, если Дева начнет слишком настойчиво навязывать свои принципы и правила поведения.

Весы

В этот день многие люди, рожденные под знаком Весов, могут стать жертвами интриг, обмана.

Скорпион

Вероятны и досадные срывы, и профессиональные проблемы, которые разрешатся во второй половине дня.

Стрелец

У Стрельцов будут успешными как простые поездки, так и длительные командировки. Можете сегодня брать на себя инициативу и принимать ответственные решения.

Козерог

Сегодня нужно быть предельно осторожными. Лучше отложить подписание важных документов и финансовые сделки.

Водолей

Сегодня ваши эмоции могут легко выйти из-под контроля. Любимый человек неприятно удивит.

Рыбы

Энергетический потенциал Рыб будет невысок, поэтому в этот день могут обостриться ваши хронические заболевания.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали гороскоп удачи на 2020 год.

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