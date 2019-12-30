Стиль жизни

Рыбы могут заболеть, а Весы – стать жертвами интриг: гороскоп на 30 декабря для всех знаков зодиака

Понедельник, 30 декабря, — день тяжелый и тяжелый и эмоционально напряженный.

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 30 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

Гороскоп предсказывает Овну плодотворный день. Возможна встреча со старым другом.

Телец

Сегодня вам будет все по плечу, потому что ваш энергетический потенциал будет очень высок.

Близнецы

Совет звезд: не экономьте, а ищите новые возможности пополнения своего бюджета.

Рак

Гороскоп советует Ракам быть осторожными, иначе начальство не поймет ваших нововведений.

Лев

Звезды советуют Львам держать при себе все гениальные мысли и перспективные идеи.

Дева

Возможны конфликты со старшим поколением, особенно, если Дева начнет слишком настойчиво навязывать свои принципы и правила поведения.

Весы

В этот день многие люди, рожденные под знаком Весов, могут стать жертвами интриг, обмана.

Скорпион

Вероятны и досадные срывы, и профессиональные проблемы, которые разрешатся во второй половине дня.

Стрелец

У Стрельцов будут успешными как простые поездки, так и длительные командировки. Можете сегодня брать на себя инициативу и принимать ответственные решения.

Козерог

Сегодня нужно быть предельно осторожными. Лучше отложить подписание важных документов и финансовые сделки.

Водолей

Сегодня ваши эмоции могут легко выйти из-под контроля. Любимый человек неприятно удивит.

Рыбы

Энергетический потенциал Рыб будет невысок, поэтому в этот день могут обостриться ваши хронические заболевания.

Хорошего вам дня!

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