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Рыбы могут заболеть, а Весы – стать жертвами интриг: гороскоп на 30 декабря для всех знаков зодиака
Понедельник, 30 декабря, — день тяжелый и тяжелый и эмоционально напряженный.
«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 30 декабря для всех знаков зодиака.
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Овен
Гороскоп предсказывает Овну плодотворный день. Возможна встреча со старым другом.
Телец
Сегодня вам будет все по плечу, потому что ваш энергетический потенциал будет очень высок.
Близнецы
Совет звезд: не экономьте, а ищите новые возможности пополнения своего бюджета.
Рак
Гороскоп советует Ракам быть осторожными, иначе начальство не поймет ваших нововведений.
Лев
Звезды советуют Львам держать при себе все гениальные мысли и перспективные идеи.
Дева
Возможны конфликты со старшим поколением, особенно, если Дева начнет слишком настойчиво навязывать свои принципы и правила поведения.
Весы
В этот день многие люди, рожденные под знаком Весов, могут стать жертвами интриг, обмана.
Скорпион
Вероятны и досадные срывы, и профессиональные проблемы, которые разрешатся во второй половине дня.
Стрелец
У Стрельцов будут успешными как простые поездки, так и длительные командировки. Можете сегодня брать на себя инициативу и принимать ответственные решения.
Козерог
Сегодня нужно быть предельно осторожными. Лучше отложить подписание важных документов и финансовые сделки.
Водолей
Сегодня ваши эмоции могут легко выйти из-под контроля. Любимый человек неприятно удивит.
Рыбы
Энергетический потенциал Рыб будет невысок, поэтому в этот день могут обостриться ваши хронические заболевания.
Хорошего вам дня!
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