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Вынес дочерей на руках из горящего дома: биограф Путина рассказал, как тот едва не погиб на пожаре
Президент России Владимир Путин, страдающий «синдромом стареющего генсека», возможно, и не дожил бы до преклонных лет на своем посту, если бы не счастливая случайность.
О ней РИА Новости рассказал немецкий журналист и автор книги «Владимир Путин. „Немец“ в Кремле» Александр Рар.
По его словам, Путин чудом выжил во время пожара, который произошел на его даче под Санкт-Петербургом.
Оказывается, в 1996 году, когда Путин с друзьями отдыхали в сауне, дом, в котором они находились, начал гореть.
«Я лично спросил у него, правдива ли эта история, и он подтвердил… Он вбежал на второй этаж, где спали его дочери, и вынес их, сбросил вниз на руки друзьям. Он спас им жизнь», — рассказал журналист.
Также он добавил, что в тот вечер Путин внезапно вспомнил, что в доме в «дипломате» хранятся все его сбережения, и решил их спасти.
«Он бежал в горящий дом и увидел, что все деньги сгорели, и только его нательный крест лежал нетронутый. Это такая личная история, которая была честно рассказана», — отметил впечатлительный Рар.
Как ранее писали «ФАКТЫ», несмотря на все попытки президента РФ молодиться и «летать со стерхами», годы берут свое: недавно Владимир Путин оконфузился на публике, пытаясь процитировать известную басню Крылова о кукушке, которая хвалит петуха. Видео опубликовал «паркетный журналист» Дмитрий Смирнов, входящий в так называемый «кремлевский пул». В кадре президент России оговорился, назвав кукушку «петушкой» и какое-то время не мог вспомнить, о чем же идет речь в известной басне.
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