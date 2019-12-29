Кровавая резня в Нью-Йорке: неизвестный с мачете ворвался в дом раввина

Мир

Вечером 28 декабря в Нью-Йорке неизвестный темнокожий ворвался в дом раввина-хасида во время празднования Хануки. Мужчина был вооружен мачете. Как рассказывают очевидцы, он принялся беспорядочно наносить удары, потом выбежал на улицу и попытался войти в синагогу, расположенную рядом. В храме было еще больше верующих. Однако кто-то закрыл дверь изнутри. Тогда нападавший сел в автомобиль Nissan Sentra и скрылся.

Полиция задержала его спустя пару часов в Гарлеме. Начато расследование, к которому подключилось ФБР. Власти не скрывают, что речь идет о теракте на почве антисемитизма. За время празднования Хануки (в этом году она отмечается с 22 по 30 декабря) в Нью-Йорке совершено уже семь вооруженных нападений на ортодоксальных иудеев. ФБР проверяет, связаны ли эти инциденты между собой.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио написал в Twitter, что полиция не допустит, чтобы подобные нападения стали «новой нормой». Он осудил антисемитизм в любых его проявлениях.

Нынешнее нападение было совершено в Монси, округ Рокленд в 21:50 по местному времени (04:50 29 декабря по киевскому времени). Власти сообщают о том, что ранения получили пять человек. Двое из них находятся в критическом состоянии. Одна из жертв получила шесть ударов мачете.

Репортер газеты New York Daily News пообщался с очевидцами. 19-летний Лазер Кляйн, сосед раввина, рассказал, что неизвестный афроамериканец припарковал автомобиль рядом с домом священнослужителя. Лицо незнакомца было закрыто шарфом. Когда он вышел из машины, в руке у него был огромный нож- мачете. Подходя к двери, незнакомец спрятал оружие.

65-летний Арон Кон находился в доме раввина. «Этот темнокожий вошел внутрь и сразу выхватил мачете. Он принялся наносить удары налево и направо. Я закричал и стал швырять в него стулья, перевернул пару столов, что помешать ему продвигаться вперед. Мне было очень страшно. Я схватил за руки двух женщин и выбежал с ними на улицу. За нами побежали и другие. Все кричали от страха и звали полицию…» — рассказал Кон.

В качестве меры предосторожности все магазины и кафе в Монси были закрыты до того момента, когда полиция задержала подозреваемого.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о резне в Лондоне, которую устроил 29 ноября устроил отсидевший в тюрьме за терроризм 28-летний Усман Хан.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter