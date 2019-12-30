Сеть взбудоражили фото Шуфрича с убитыми африканскими животными

Политика

Народный депутат Нестор Шуфрич («ОПЗЖ») оказался любителем сафари и не стесняется хвастаться убитыми экзотическими животными. В сети всплыли фотоснимки, где Шуфрич запечатлен рядом с убитым черным носорогом, леопардом, бурой гиеной.

Фото были сделаны ориентировочно в 2015 году, но стали активно обсуждаться после того, как появились в открытом доступе на странице Tigrenlion. Движение позиционирует себя как борцов за запрет сафари и истребление редких видов фауны. На страницах Tigrenlion регулярно устраивает разоблачения политиков и бизнесменов, любящих пострелять по животным в Африке.

Выяснилось, что убитые Шуфричем животные относятся к видам, численность которых активно сокращается из-за браконьеров. В соцсетях не скрывают возмущения.

Напомнимм, ранее в Африке в сафари-парке охотник из Европы убил знаменитого льва и пытался откупиться взяткой.

Фото tigrenlion/Twitter

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