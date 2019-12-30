Общество и люди

Новый год 2020: поздравления и открытки

Скоро Новый год, все готовят праздничные блюда и думают, как красиво поздравить друзей.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений.

С Новым годом! Волшебства,

Смеха, счастья и тепла,

Мира, радостей, достатка

И во всех делах порядка!

Пусть все серое, плохое

Старый год возьмет с собою.

Впредь лишь светлые мгновенья

Создают пусть настроенье!



***

Желаю в этот Новый год

Поменьше грусти и забот,

Побольше счастья и добра,

Улыбок, нежности, тепла!

Чтоб были верными друзья

И очень дружною семья,

Чтоб каждый день удачным был,

И чтоб на все хватало сил!

Ну, а еще пусть Новый год

Побольше денег принесет,

Здоровья, мира и любви,

Чтоб в сердце не было зимы!



***

С Новым годом поздравляем,

Счастья в жизни Вам желаем,

Много добрых пожеланий,

Исполненья всех мечтаний!

Самых ярких впечатлений,

Самых сказочных мгновений.

Пусть Вам этот год несет

Много радостных хлопот!



***

Пусть Новый год подарит радость,

Тепло сердец, любовь родных.

Пусть будет каждый день Вам в сладость.

Поменьше дней холодных, злых.

Желаю счастья полный ворох,

Пусть жизнь играет красками.

Веселья, радости, задора!

Пусть будни станут сказками.

Пускай удача не отступит,

Пусть окружает доброта,

Пусть Новый год Вас не обидит

И будет щедрым к Вам всегда.



***

Желаю в новом вам году

Поймать удачу на ходу.

Всех удивлять, все успевать,

Смеяться и не унывать.

Любить, надеяться и верить

И счастье на себя примерить,

И никогда вам не тужить,

И просто интересно жить!

***

С Новым годом поздравляю

И от всей души желаю

Море счастья, море смеха

И во всех делах успеха.

Всех желаний исполнения

И во всем только везения,

Крепкого здоровья впрок

И волшебных дней клубок.

Ранее мы публиковали подборку поздравлений с Новым годом коллегам.

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