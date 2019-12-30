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Ярмоленко узнал имя своего нового тренера в «Вест Хэме»
Английский «Вест Хэм», уволивший чилийца Мануэля Пеллегрини, представил Андрею Ярмоленко и его одноклубникам нового главного тренера. Им стал 56-летний шотландский специалист Дэвил Мойес, заключивший с «молотобойцами» контракт на полтора года.
Бывший «рулевой» «Эвертона», «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленда» Мойес ранее на протяжении семи месяцев уже возглавлял «Вест Хэм» в промежутке с ноября 2017 по май 2018 года.
«Это потрясающе. Очень приятно вернуться. Я скучал по этому месту, мне очень нравилось здесь. Не могу дождаться, чтобы приступить к работе.
Очень горжусь тем, что вернулся в «Вест Хэм». Но думаю, что более важен поиск того, что я могу сделать и улучшить, а также как мы можем быстро вернуться к победам.
Верю, что команда, которую я здесь получил, — лучший состав игроков, чем, когда я возглавил клуб в первый раз. Поэтому с нетерпением жду совместной работы с ними.
Думаю, что сейчас у нас должна быть краткосрочная цель, чтобы добиться побед для выхода из нынешнего положения. Этим мы займемся в течение следующих шести месяцев. Для начала нужно сосредоточиться на ближайших играх", — цитирует Дэвида Мойеса пресс-служба клуба.
Напомним, что в турнирной таблице АПЛ «Вест Хэм» с 19 очками идет на 17-м месте, всего на одно очко опережая находящуюся в зоне вылета «Астон Виллу». 1 января команда Мойеса дома сразится с соседом по турнирной таблице «Борнмутом».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ярмоленко из-за травмы выбыл из строя примерно на месяц.
Фото Twitter ФК «Вест Хэм»
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