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Происшествия

Орудуют в киевских ресторанах: наглые воры попались на камеру

10:59 30 декабря 2019 192
воры
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве в ресторанах снова активны представители воровской «профессии». Воры-карманники пользуются беспечностью и предпраздничной расслабленностью посетителей. В субботу 28 декабря преступная группа побывала в популярном заведении на столичном Подоле.

Как показали записи с камер наблюдения, схема преступниками используется старая, но эффективная. Под видом посетителей кафе воры внимательно осматриваются, замечают тех, кто неосмотрительно оставил верхнюю одежду на спинке кресла, стула. Далее карманники усаживаются за соседний столик, кладут куртку рядом с чужой одеждой и под таким нехитрым прикрытием получают возможность пошарить по карманам.

На видео, опубликованном Киев Оперативный, заметно, что заполучив портмоне или наличные деньги, воры спешно покидают заведение и идут на поиски следующей жертвы.

Напомним, ранее камеры помогли вычислить воровок, специализирующихся на кражах бюстгальтеров. Также видеозаписи позволяют понять, какими ловкими психологическими приемами пользуются преступники, чтобы осуществить задуманное.

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