Деньги

Что будет с курсом доллара после Нового года: озвучен прогноз

Доллар, курс которого по отношению к украинской валюте резко вырос в течение нескольких дней, будет и дальше дорожать в течение ближайшей недели.

Как передает «РБК-Украина», такой прогноз озвучил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. «Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,8/24,1 грн», — отметил он.

Напомнив о быстром росте доллара в конце прошлой недели 26 и 27 декабря, аналитик добавил: «Очевидно, что фундаментально за эти два дня в украинской экономике ничего не поменялось. Рост спроса на валюту носил явно спекулятивный характер. Пятница — последний полноценный день, когда можно было купить валюту и успеть погасить валютный кредит или оплатить импортный контракт».

Вадим Иосуб прогнозирует, что после Нового года рынок должен прийти в норму и что доллар стабилизируется. По его словам, американская валюта имеет высокие шансы «двинуться вниз» — к 23 гривнам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за торговый день 26 декабря Нацбанк установил новый годовой рекорд, выкупив 700 млн долларов.

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