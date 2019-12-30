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Авто разорвало на части: в жутком тройном ДТП под Ровно погиб ребенок (фото)
Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 30 декабря, на трассе Киев — Чоп. Возле села Дорогобуж 46-летний местный житель, управляя автомобилем Renault Rapid, нарушил правила при развороте. Сначала Renault Rapid столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Crafter, а затем с Mercedes Vito, который ехал за ним.
От страшного удара Renault Rapid разорвало на части.
Автомобиль Volkswagen Crafter слетел в кювет, сообщает ГУ Национальной полиции в Ровенской области.
От полученных травм на месте погибла 10-летняя пассажирка Renault Rapid — дочь водителя. Сам он с политтравмой, переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой был госпитализирован. У него взят анализ крови на содержание в ней алкоголя.
Согласно результатам обследования, водители Volkswagen Crafter (47-летний житель Киева) и Mercedes Vito (36-летний иностранец) были трезвыми. Остальные участники столкновения за медицинской помощью не обращались.
Полиция ведет расследования причин ДТП.
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