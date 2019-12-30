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Стало известно, в каких городах снизят тариф на отопление

13:01 30 декабря 2019 114
Счет за комуналку
Инф. «ФАКТОВ»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ранее заявивший, что правительство приняло решение, которое может поспособствовать снижению цен на отопление для населения на 30 процентов, перечислил города, которые занялись пересмотром тарифов.

«Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Херсон, Кропивницкий, Черкассы, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Черновцы, Чернигов, Киев — жители городов смогут сэкономить почти треть от суммы в старых платежках», — написал Гончарук в Telegram и добавил, что еще не во всех городах занялись пересчетом тарифов

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «Нафтогаз» продлил до 30 декабря срок отказа от гарантированной цены на газ. С 1 января 2020 года для потребителей, имеющих право на приобретение газа на льготных условиях, действительны две цены на газ: фиксированная квартальная — 5500 грн за тысячу кубометров плюс НДС, транспортные расходы и наценки газсбытов, а также ежемесячно пересматриваемая — в январе она составит 5500 грн плюс наценки, но в феврале будет пересмотрена.

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