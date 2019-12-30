Происшествия

На вокзале в Кривом Роге больной мужчина оплевал и порезал ножом прохожих (фото)

Дикую выходку пришлось пресечь патрульным полицейским Кривого Рога. На железнодорожном вокзале нетрезвый мужчина бросался с ножом на прохожих. 50-летний неадекват успел ранить в лицо мужчину и женщину, прежде чем на вызов прибыли «копы».

Увидев полицейский патруль, хулиган не успокоился. Более того, мужчина объявил, что у него туберкулез в открытой форме и стал демонстративно плевать на прохожих и патрульных.

Буйного жителя Кривого Рога удалось урезонить, только повалив на землю и надев наручники. Нарушитель передан в отделение полиции Долгинцевского района.

Травмированным мужчине и женщине полицейские оказали первую помощь. К врачам пострадавшие решили не обращаться.

Напомним, ранее в Луцке полицейские пострадали от хулигана, когда заступились за местного жителя. А в Киеве заметили неадеквата, бросающегося с ножом на прохожих.

Фото one.kr.ua, Патрульна поліція Кривого Рогу/Facebook

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