23.67 / 24.46 26.30 / 27.25
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На вокзале в Кривом Роге больной мужчина оплевал и порезал ножом прохожих (фото)

14:17 30 декабря 2019 131
хулиган
Инф. «ФАКТОВ»

Дикую выходку пришлось пресечь патрульным полицейским Кривого Рога. На железнодорожном вокзале нетрезвый мужчина бросался с ножом на прохожих. 50-летний неадекват успел ранить в лицо мужчину и женщину, прежде чем на вызов прибыли «копы».

рана

Увидев полицейский патруль, хулиган не успокоился. Более того, мужчина объявил, что у него туберкулез в открытой форме и стал демонстративно плевать на прохожих и патрульных.

Буйного жителя Кривого Рога удалось урезонить, только повалив на землю и надев наручники. Нарушитель передан в отделение полиции Долгинцевского района.

нож

Травмированным мужчине и женщине полицейские оказали первую помощь. К врачам пострадавшие решили не обращаться.

Напомним, ранее в Луцке полицейские пострадали от хулигана, когда заступились за местного жителя. А в Киеве заметили неадеквата, бросающегося с ножом на прохожих.

Фото one.kr.ua, Патрульна поліція Кривого Рогу/Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия

Большинству добавят по 100 грн: стало известно, как увеличатся пенсии в январе

Владимир Путин

Херсон продолжает троллить Путина: на улицах города появились яркие бигборды (фото)

С Новым годом 2020

Новый год 2020: поздравления и открытки

гороскоп

Близнецов ждет романтическое свидание, а Деву — приятные приключения: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер