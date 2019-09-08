Побоище из-за сковородок: в России устроили очередную драку на акции в магазине (видео)

Мир

В воскресенье, 8 сентября, жители города Сочи в РФ разместили в соцсетях видео настоящей «битвы» за сковородки", продававшиеся по акции в одном из гипермаркетов.

«Сумасшедший дом на акциях известного супермаркета в Сочи. По словам очевидцев, борьба посетителей шла за сковородку», — пишет автор сообщения.

На ролике видно, как посетительницы почтенного возраста дерутся за коробку, в которой находятся вожделенный акционный товар. Они вырывают сковородки одна у другой с криками «Я первая взяла», «Вы здесь не стояли», «Вы были пятая в очереди», отталкивая локтями соперниц. Буквально через пару секунд коробки размели с акционного поддона.

Увиденное в сети шокировало читателей блога.

«Что за стадо?!», «Нам бумага (деньги), а золото и алмазы забирают. Очнитесь, народ», «Какой порыв быть хозяйкой, за сковородку порвут как Тузик грелку», «Если за сковородки убивают друг друга, то что будет если наступит голодное время? Стыдобища», «Почему стыдно мне? Что происходит с людьми?», «Потом они сядут на лавочки и будут гундеть про некультурную страну и молодежь», «Люди, что же вы теряете человеческий облик из-за сковородок. Позор», — пишут они в комментариях.

Автор ролика отмечает, что неблаговидная история с отсутствием в магазинах сети в реальной продаже сковородок, которые должны были продаваться со скидкой, известна уже давно. В результате, любое появление в продаже «акционных» сковородок вызывает ажиотажный спрос у посетителей, которые, в своем стремлении завладеть вожделенной посудой, зачастую совершенно теряют человеческий облик.

Напомним, в марте в сеть попали кадры из Брянска в РФ, где распродажа обычного фарша обернулась для покупателей шокирующими очередями. А в мае неприятный инцидент произошел уже в магазине Краснодара — там попытавшиеся украсть товар в одном из супермаркетов подростки устроили драку с сотрудниками магазина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в российском регионе Калмыкия покупательницы устроили безобразную драку в супермаркете, установившем скидки на кухонную утварь. Они так спешили схватить товар со скидкой, что чуть не снесли продавца.

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