Не вернулась из школы: под Николаевом педофил изнасиловал 13-летнюю девочку

Происшествия

В отдел полиции обратилась работница Первомайского центра реабилитации детей с сообщением о том, что 13-летняя воспитанница этого учреждения не вернулась из школы.

Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Первомайского отдела полиции, правоохранители сразу сразу начали искать девочку и в течение нескольких часов установили ее местонахождение. Как выяснилось, все это время она была дома у своего 40-летнего знакомого, который, несмотря на ее возраст, вступил с ней в половую связь.

Следователи задержали мужчину. Ему уже сообщено о подозрении в совершении преступления по статье УК «Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия», что наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет. В ближайшее время в суде будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Вознесенском районе Николаевской области 40-летний отец на протяжении нескольких лет насиловал своею маленькую дочь. Сейчас девочке 11 лет.

А под Запорожьем мужчина изнасиловал малолетнюю родственницу — 13-летнюю сестру собственной жены.

«ФАКТЫ» сообщали также о случае в Харьковской области: мужчина изнасиловал 14-летнюю падчерицу, оставшуюся у него на попечении. Затем он попытался покончить с собой.

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