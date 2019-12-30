23.69 / 24.41 26.26 / 27.21
Киев: -3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Не вернулась из школы: под Николаевом педофил изнасиловал 13-летнюю девочку

15:13 30 декабря 2019 158
девочка плачет
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

В отдел полиции обратилась работница Первомайского центра реабилитации детей с сообщением о том, что 13-летняя воспитанница этого учреждения не вернулась из школы.

Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Первомайского отдела полиции, правоохранители сразу сразу начали искать девочку и в течение нескольких часов установили ее местонахождение. Как выяснилось, все это время она была дома у своего 40-летнего знакомого, который, несмотря на ее возраст, вступил с ней в половую связь.

Следователи задержали мужчину. Ему уже сообщено о подозрении в совершении преступления по статье УК «Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия», что наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет. В ближайшее время в суде будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Вознесенском районе Николаевской области 40-летний отец на протяжении нескольких лет насиловал своею маленькую дочь. Сейчас девочке 11 лет.

А под Запорожьем мужчина изнасиловал малолетнюю родственницу — 13-летнюю сестру собственной жены.

«ФАКТЫ» сообщали также о случае в Харьковской области: мужчина изнасиловал 14-летнюю падчерицу, оставшуюся у него на попечении. Затем он попытался покончить с собой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия

Большинству добавят по 100 грн: стало известно, как увеличатся пенсии в январе

Владимир Путин

Херсон продолжает троллить Путина: на улицах города появились яркие бигборды (фото)

С Новым годом 2020

Новый год 2020: поздравления и открытки

гороскоп

Близнецов ждет романтическое свидание, а Деву — приятные приключения: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер