23.70 / 24.44 26.26 / 27.20
Киев: -3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Спустя пять лет "Укрзализниця" восстановила железнодорожное сообщение с прифронтовым поселком на Донбассе

16:58 30 декабря 2019 56
Электричка
Инф. «ФАКТОВ»

«Укразалізниця» 30 декабря открыла движение пригородных поездов до поселка Верхнеторецкое, расположенного на линии соприкосновения на Донбассе. Между станциями «Фенольная» (расположено в поселке Новгородское) и «Скотоватая» (Верхнеторецкое) поезда курсируют впервые с 2014 года, сообщили в пресс-службе Штаба Операции объединенных сил.

С 30 декабря до станции «Скотоватая» утром и вечером будут курсировать две пары пригородных электропоездов из Лимана, которые раньше ездили только до «Фенольной».

Отмечается, что для запуска электрички военные, полицейские и гражданские специалисты восстановили поврежденный обстрелами фасад здания вокзала «Скотоватая», установили дополнительный забор и систему видеонаблюдения. Также «Укрзалізниця» обустроила пешеходный переход на 35 км ПК 10 перегона «Скототватая — Петруньки».

Напомним, только 11 ноября боевики обстреляли район Верхнеторецкого со стороны оккупированной Пантелеймоновки. Обстрел длился около 20 минут, враг использовал станковые противотанковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия

Большинству добавят по 100 грн: стало известно, как увеличатся пенсии в январе

С Новым годом 2020

Новый год 2020: поздравления и открытки

Владимир Путин

Херсон продолжает троллить Путина: на улицах города появились яркие бигборды (фото)

гороскоп

Близнецов ждет романтическое свидание, а Деву — приятные приключения: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер