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Спустя пять лет "Укрзализниця" восстановила железнодорожное сообщение с прифронтовым поселком на Донбассе
«Укразалізниця» 30 декабря открыла движение пригородных поездов до поселка Верхнеторецкое, расположенного на линии соприкосновения на Донбассе. Между станциями «Фенольная» (расположено в поселке Новгородское) и «Скотоватая» (Верхнеторецкое) поезда курсируют впервые с 2014 года, сообщили в пресс-службе Штаба Операции объединенных сил.
С 30 декабря до станции «Скотоватая» утром и вечером будут курсировать две пары пригородных электропоездов из Лимана, которые раньше ездили только до «Фенольной».
Отмечается, что для запуска электрички военные, полицейские и гражданские специалисты восстановили поврежденный обстрелами фасад здания вокзала «Скотоватая», установили дополнительный забор и систему видеонаблюдения. Также «Укрзалізниця» обустроила пешеходный переход на 35 км ПК 10 перегона «Скототватая — Петруньки».
Напомним, только 11 ноября боевики обстреляли район Верхнеторецкого со стороны оккупированной Пантелеймоновки. Обстрел длился около 20 минут, враг использовал станковые противотанковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.
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