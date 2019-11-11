- 17:39 «Сукин сын»: Роналду обозвал тренера «Ювентуса» и уехал со стадиона до конца матча с «Миланом»
- 17:37 В Киеве изменены маршруты и график троллейбусов и трамваев
- 17:27 Россия — оккупант: в сеть выложили показательные фото из Тбилиси
- 17:15 Королеву Елизавету назвали "фанаткой" Кейт Миддлтон
- 17:11 Не Зеленский, и даже не Путин: украинцы назвали своего любимого президента
- 16:53 Дело Марченко: в сеть попала странная переписка представителя ГБР
- 16:45 Киевлян предупредили о надвигающемся тумане
- 16:40 Эксперт назвал 10 неприятностей, ждущих Украину в случае продления моратория на продажу сельхозугодий
- 16:28 Бесплатно проверить здоровье в Киеве: названы адреса на ближайшие дни
- 16:27 РосСМИ запустили фейк об обстреле российских журналистов на Донбассе, и сами же его опровергли
- 16:20 Собака прославилась в сети благодаря необычной позе, в которой спит
- 16:09 Гороскоп на 12 ноября для всех знаков зодиака
В штабе ООС заявили о завершении разведения сил возле Петровского
На Донбассе завершилось разведение войск на участке возле населенного пункта Петровское у линии разграничения. Украинская сторона проинформировала миссию ОБСЕ, что по состоянию на 12.00 войска были отведены. С 12 ноября начнется разминирование территорий.
Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, после расчистки территории и обезвреживания взрывоопасных предметов на участке, откуда отошли войска, ждут наблюдателей ОБСЕ для верификации.
Тем временем на линии разграничения продолжаются обстрелы. 11 ноября после 11 часов боевики обстреляли район Верхнеторецкого со стороны оккупированной Пантелеймоновки. Обстрел длился около 20 минут, враг использовал станковые противотанковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.
Напомним, разведение войск на участке Богдановка — Петровское началось в субботу, 9 ноября. Участок разведения № 3 покинули 42 украинских военнослужащих, забрав три боевые бронемашины и 48 единиц стрелкового оружия. ВСУ отошли на километр от линии разграничения. Дальнейшие отходы армии не планируются из-за сложных погодных условий и невозможности подготовить новые позиции.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Я твой Чебурашка, ты – мой кролик»: появилось видео со свадьбы короля Малайзии и россиянки, которые развелись со скандалом
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.