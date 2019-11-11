Украина

В штабе ООС заявили о завершении разведения сил возле Петровского

На Донбассе завершилось разведение войск на участке возле населенного пункта Петровское у линии разграничения. Украинская сторона проинформировала миссию ОБСЕ, что по состоянию на 12.00 войска были отведены. С 12 ноября начнется разминирование территорий.

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, после расчистки территории и обезвреживания взрывоопасных предметов на участке, откуда отошли войска, ждут наблюдателей ОБСЕ для верификации.

Тем временем на линии разграничения продолжаются обстрелы. 11 ноября после 11 часов боевики обстреляли район Верхнеторецкого со стороны оккупированной Пантелеймоновки. Обстрел длился около 20 минут, враг использовал станковые противотанковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

Напомним, разведение войск на участке Богдановка — Петровское началось в субботу, 9 ноября. Участок разведения № 3 покинули 42 украинских военнослужащих, забрав три боевые бронемашины и 48 единиц стрелкового оружия. ВСУ отошли на километр от линии разграничения. Дальнейшие отходы армии не планируются из-за сложных погодных условий и невозможности подготовить новые позиции.

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