Кабмин одобрил сделку «Нафтогаза» с «Газпромом»: первые подробности

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Кабинет Министров санкционировал подписание государственным холдингом «Нафтогаз України» соглашений с «Газпромом» об урегулировании газовых споров и об организации транспортировки природного газа.
Соответствующее распоряжение правительства датировано 30 декабря 2019 года.
В соответствии с документом, правительство дало согласие на заключение «Нафтогазом»:
- соглашения об урегулировании существующих газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений по организации транспортировки природного газа с ПАО «Газпром»;
- договора с «Газпромом» о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины в 2020—2024 годах.
Напомним, в рамках мирового соглашения «Газпром» выплатил Украине 4,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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