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Кабмин одобрил сделку "Нафтогаза" с "Газпромом": первые подробности

18:06 30 декабря 2019 288
Кабмин одобрил сделку «Нафтогаза» с «Газпромом»: первые подробности
Инф. «ФАКТОВ»

Кабинет Министров санкционировал подписание государственным холдингом «Нафтогаз України» соглашений с «Газпромом» об урегулировании газовых споров и об организации транспортировки природного газа.

Соответствующее распоряжение правительства датировано 30 декабря 2019 года.

В соответствии с документом, правительство дало согласие на заключение «Нафтогазом»:

  • соглашения об урегулировании существующих газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений по организации транспортировки природного газа с ПАО «Газпром»;
  • договора с «Газпромом» о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины в 2020—2024 годах.

Напомним, в рамках мирового соглашения «Газпром» выплатил Украине 4,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

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