Украина

"Тысячи людей угрожали мне расправой": экс-замглавреда "Cosmopolitan Ukraine" опубликовала первый пост после громкого скандала

Бывший заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина, которая оказалась в центре громкого скандала после неуважительного поста о похоронах погибшего на Донбассе военного Даниса Волочаева, вновь вернулась в Facebook.

В новой записи она признала, что «юмор на похоронную тему крайне неуместен, когда люди умирают на войне», однако при этом пожаловалась на устроенную ей обструкцию.

По ее словам, свою скандальную запись она удалила сразу же после негативного отзыва одного из пользователей, однако скрины, как оказалось, «не горят».

Журналистка утверждает, что «тысячи людей целенаправленно угрожали ей физической расправой, грубо оскорбляли, преследовали моих родителей, хамили коллегам, унижали друзей, объявляли денежное вознаграждение за насилие» и т. д.

Также она констатировала, что попыталась извиниться за недопустимые выражения в адрес погибшего бойца, однако извинительный пост Facebook удалил.

Напомним, Плихина в соцсети назвала прощание с украинским бойцом «языческим обрядом», на который «согнали всю структуру». Только перед этим президент Украины присвоил погибшему звание Героя Украины, а журналисты рассказали подробности спецоперации.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter