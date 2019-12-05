Украина

Заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина, которая хотела в очередной раз позабавить своих подписчиков веселеньким текстом, влипла в громкий скандал, сама того не подозревая. Она опубликовала пост о том, что увидела по дороге на работу, как «помпезно хоронили кого-то». В своем стиле Евгения описала похороны, назвав их «языческим обрядом», на который «согнали всю структуру».

«В СБУ умер какой-то, по всей видимости, не последний человек. Вытащили всю структуру на двор и потребовали сделать соболезнующие выражения… Господи, думаю, я даже не по дресс-коду. Как неудобно. И в ушах еще этот веселый немецкий хип-хоп. Ну я и чудовище. Не хватает только чепчик в воздух кинуть и стопочку егермейстера опрокинуть. А потом подумала: ну, камон. Устроили тут языческий обряд, сейчас дядю, которому уже не так уж важно, в дубе он или в сосне, по всему Киеву поносят — и обедать. Кто тут еще чудовище?!» — написала Плихина в Facebook.

Она не стала утруждать себя выяснением, с кем прощались в центре города и почему так много людей пришли на траурную церемонию. А они пришли из уважения к погибшему на Донбассе бойцу «Альфы» СБУ, Герою Украины Денису Волочаеву, защищавшему нашу страну и жизни людей, в том числе и Плихиной, которая в своей красной шапочке «затесалась в фан-зону процессии».

В сети поднялась волна возмущения, разгорелся скандал. Под давлением Плихина быстро подкорректировала пост, потом извинилась, заявив, что изначально «не разобралась в ситуации», а позже и вовсе удалила публикацию. Но на странице уже бушевали страсти, возмущенные пользователи оставили тысячи осуждающих комментариев. Как говорится, скрины не горят.

Сеть буквально взорвалась бурной реакцией на публикацию Плихиной. Ее осуждают блогеры, журналисты, активисты.

«Вы уже, наверное, видели этот скрин. Заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина на своей Facebook-странице обхохотала похороны снайпера Дениса Волочаева. Нашего героя, который погиб на Донбассе. Она потом убрала этот пост. Извинилась. Но страшно другое. Я вижу таких „плихиных“ каждый день. Это маникюрша, это девушка на ресепшине, это портниха, это продавщица мандаринов… Они живут в своем маленьком обывательском мирке, смотрят российские сериалы, и им абсолютно безразлично, что происходит в стране», — пишет журналистка и блогер Алена Яхно.

Отреагировал на скандал и «Миротворец», который внес Плихину в свою базу за то, что она «поглумилась над памятью воина, погибшего при выполнении боевого задания по защите Украины от российского агрессора».

Соответствующую публикацию прокомментировали также в Twitter-аккаунте «Миротворца», подчеркнув, что она своим поступком принесла украинцам больше боли, чем враги, стреляющие на Донбассе.

«Она сделала очень больно всем нам. Даже больнее, чем те, кто в нас стреляет на той стороне. Именно такие уроды больше всех устали от войны, которую развязали российские захватчики», — пишут в посте.

Публичными извинениями Плихина не отделалась. Обыкновенная глупость стоила девушке работы. В сети требовали уволить ее и добились своего — работодатель сделал официальное заявление.

Пользователи внимательно изучили соцсети Плихиной и нашли фотографии, на которых она позирует в Москве и Санкт-Петербурге после 2015 года. Также требуют уволить и главного редактора издания.

«В таких случаях надо увольнять заместителя главного редактора журнала Cosmopolitan Ukraine. Потому что репутационные потери глянца будут значительно больше, чем польза от сотрудницы, не умеющей пользоваться Google, не читающей новостей, не понимающей, на каких темах можно хайповать, а на каких — моветон», — считает юрист Анна Маляр.

Кроме того, нашли связь журнала Cosmopolitan Ukraine с Россией. Издание входит в мидиагруппу российского магната Виктора Шкулева Hearst Shkulev Ukraine — это тесть жены известного телеведущего, «главного сплетника» России Андрея Малахова. Как известно, он женат на Наталье Шкулиевой.

«И главное, что нужно знать о нашем Cosmopolitan. Он входит в медиагруппу тестя Андрея Малахова — Виктора Шкулева», — пишет в Facebook журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.

Действительно, издательский дом Hearst Shkulev Ukraine приобрел лицензию на издание Cosmopolitan и сайт cosmo.com.ua в ноябре 2014 года.

Пользователи сети призывают бойкотировать и сам журнал.

«Какой лучший выход? Не покупать Cosmopolitan. Не давать в него рекламу и его рекламу. И главное — журнал же типа воспитывает леди, которые разбираются в моде, сексе и искусстве. И, по словам главреда Александры Буринской, затрагивает серьезные темы — рак груди, ЛГБТ. Пожалуй, время для материала, как реагировать, если модные и стильные редакторы журнала сталкиваются с реальным миром и попали на похороны офицера», — считает Марина Данилюк-Ярмолаева.

Плихина также ведет свой Telegram «Плихина и набор слов», где ее читают более трех тысяч пользователей. Она пишет о колбасе, вагине, сексе, делится своими размышлениями о жизни. Друзья поддерживают Евгению, считая что извинений за «тупанула» вполне достаточно. Ну, не разобрался человек.

Напомним, на Донбассе погибли представители элитного подразделения СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов. «Такие не могут погибнуть», — писали в сети, шокированные трагическим известием люди.

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины погибшим бойцам.

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