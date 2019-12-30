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Все дело в татуировках: адвокаты Яны Дугарь, подозреваемой в убийстве Шеремета, нашли аргументы в ее защиту (видео)
Адвокаты одной из подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь заявили о фальсификации доказательств ее вины. Как заявил на пресс-конференции адвокат Николай Ореховский, у Дугарь и девушки в кадре оперативного видео разная длина и форма ног, а главное, у Дугарь на ногах и руках есть татуировки с 2014 года, которых нет у девушки на видео.
Защитник напомнил, что еще клиентку задержали во Львове без протокола и решения суда. Также в нарушение закона ее удерживали с тремя мужчинами на морозе (силовики ночевали с ней по дороге в Киев. Ред.).
В настоящее время адвокаты готовят заявление в правоохранительные органы, обвиняя следствие в разглашении неправильного вывода экспертизы и привлечении заведомо невиновного лица путем фальсификации доказательств.
Яна Дугарь має два татуювання та іншу тілобудову, ніж дівчина на відео, яке показали правоохоронці: адвокат підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Яни Дугарь pic.twitter.com/5I1BVcvdlQ— hromadske (@HromadskeUA) 30 декабря 2019 г.
Напомним, о задержании пятерых причастных к убийству глава МВД Арсен Аваков сообщил на брифинге 12 декабря. Кроме Дугарь, соответствующие подозрения были выдвинуты детскому хирургу Юлии Кузьменко, ветерану Сил спецопераций Андрею Антоненко, ветеранам АТО Владиславу и Инне Грищенко.
По решению суда Дугарь находится под арестом. Рассмотрение апелляции на это решение перенесли на 8 января 2020 года
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..