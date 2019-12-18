Убийство Шеремета: суд не смог рассмотреть апелляцию Дугарь

Украина

Киевский апелляционный суд перенес на 8 января заседание относительно избрания меры пресечения Яне Дугарь, фигурантке дела об убийстве Павла Шеремета. Ранее МВД заявило о пяти подозреваемых в этом резонансном деле. О судебном заседании сообщает LB.ua.

Причиной переноса стало то, что не поступили материалы по делу из Печерского районного суда Киева. Яна Дугарь посетила заседание, но не стала давать комментарии.

«Политическая позиция такая, чтобы снять тот негатив, который будет идти на следствие и министра внутренних дел. Доказательства сыпятся…», — заявил адвокат фигурантки дела Виталий Коломиец.

Ранее сообщалось, что, по данным СМИ, выводы экспертизы в деле Шеремета противоречат друг другу. К такому заключению пришел британский специалист Бирч, участвовавший в исследованиях

Фото: «Сегодня»

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