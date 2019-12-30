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Общество и люди

Новый год 2020: музыкальные открытки и поздравления

20:42 30 декабря 2019 82
С Новым годом
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Музыкальная открытка — прекрасный подарок, который можно отправить всем друзьям в сети. А Новый год 2020 — хороший повод, чтобы это сделать.

«ФАКТЫ» собрали для вас самые лучшие музыкальные открытки и красивые поздравления.

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С Новым годом! В руки — счастья
И здоровья на порог,
Самых ярких в жизни красок,
Ну, и с денежкой мешок!

***

Желаю удачи вам в Новом году,
Пусть ангел-хранитель отгонит беду.
Здоровья и счастья, поддержки друзей,
Высокой зарплаты и много идей!

***

В Новый год желаю счастья.
Пусть обходят все ненастья.
Будьте счастливы всегда,
Не грустите никогда!

***

Новогодний блеск огней,
Теплый, яркий свет свечей
Исполняют пусть мечту,
В жизнь приносят доброту!

***

Пусть Новый год удачу принесет,
Пусть все, что хочется, быстрее исполняется,
Желаю только радостных хлопот,
И в жизни пусть лишь лучшее случается!

Также читайте подборку новогодних поздравлений в стихах.

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