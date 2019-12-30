Общество и люди

Новый год 2020: музыкальные открытки и поздравления

Музыкальная открытка — прекрасный подарок, который можно отправить всем друзьям в сети. А Новый год 2020 — хороший повод, чтобы это сделать.

«ФАКТЫ» собрали для вас самые лучшие музыкальные открытки и красивые поздравления.

С Новым годом! В руки — счастья

И здоровья на порог,

Самых ярких в жизни красок,

Ну, и с денежкой мешок!

***

Желаю удачи вам в Новом году,

Пусть ангел-хранитель отгонит беду.

Здоровья и счастья, поддержки друзей,

Высокой зарплаты и много идей!

***

В Новый год желаю счастья.

Пусть обходят все ненастья.

Будьте счастливы всегда,

Не грустите никогда!

***

Новогодний блеск огней,

Теплый, яркий свет свечей

Исполняют пусть мечту,

В жизнь приносят доброту!

***

Пусть Новый год удачу принесет,

Пусть все, что хочется, быстрее исполняется,

Желаю только радостных хлопот,

И в жизни пусть лишь лучшее случается!

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