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Общество и люди

С наступающим Новым годом 2020: красивые поздравления и яркие открытки

14:39 30 декабря 2019 58
С Новым годом
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Во вторник, 31 декабря, все наши друзья и близкие будут ждать поздравлений с Новым годом 2020.

«ФАКТЫ» подготовили для вас лучшие поздравления и открытки.

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С Новым годом 2020

Пусть этот славный Новый год
Подарит счастье и удачу,
Здоровья много принесет
И денег океан в придачу!

Пусть все исполнятся мечты,
Улыбка пусть сияет ярко!
Желаю мира, доброты
И замечательных подарков!

С Новым годом 2020
***
Горят огни на елочке,
Горят — переливаются.
И шарики блестящие
На веточках качаются.

Желаю в жизни счастья вам
Большого и красивого,
Здоровья только крепкого,
Успеха не фальшивого.

Пусть огоньком в душе горит
Лишь радость неподдельная,
И помогает вам во всем
Удача беспредельная!

С Новым годом 2020

***
Желаю вам на Новый год
Чтоб увеличился доход,
В жару и в дождь, и в гололед
Всегда пусть дома кто-то ждет.

Друзей, коллег широкий круг,
И много всяческих заслуг.
Чтобы отлично вам жилось,
И все чтоб в жизни удалось!

С Новым годом 2020

***
Вот приходит Новый год
И с собой он пусть несет
Много счастья, много смеха,
В жизни и в делах — успеха.

Ярких, творческих идей,
Самых преданных друзей.
И любви — огромной, чистой,
И улыбок — лишь лучистых!

С Новым годом 2020

***
Всего вам хорошего, самого лучшего,
Удачи во всем и счастливого случая.
Пусть будут приятными ваши заботы,
Хорошие чувства приносит работа.
Пускай не несет Новый год огорчения,
А только отличного вам настроения!

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