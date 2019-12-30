Общество и люди

С наступающим Новым годом 2020: красивые поздравления и яркие открытки

Во вторник, 31 декабря, все наши друзья и близкие будут ждать поздравлений с Новым годом 2020.

«ФАКТЫ» подготовили для вас лучшие поздравления и открытки.

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Пусть этот славный Новый год

Подарит счастье и удачу,

Здоровья много принесет

И денег океан в придачу!

Пусть все исполнятся мечты,

Улыбка пусть сияет ярко!

Желаю мира, доброты

И замечательных подарков!



***

Горят огни на елочке,

Горят — переливаются.

И шарики блестящие

На веточках качаются.

Желаю в жизни счастья вам

Большого и красивого,

Здоровья только крепкого,

Успеха не фальшивого.

Пусть огоньком в душе горит

Лишь радость неподдельная,

И помогает вам во всем

Удача беспредельная!

***

Желаю вам на Новый год

Чтоб увеличился доход,

В жару и в дождь, и в гололед

Всегда пусть дома кто-то ждет.

Друзей, коллег широкий круг,

И много всяческих заслуг.

Чтобы отлично вам жилось,

И все чтоб в жизни удалось!

***

Вот приходит Новый год

И с собой он пусть несет

Много счастья, много смеха,

В жизни и в делах — успеха.

Ярких, творческих идей,

Самых преданных друзей.

И любви — огромной, чистой,

И улыбок — лишь лучистых!

***

Всего вам хорошего, самого лучшего,

Удачи во всем и счастливого случая.

Пусть будут приятными ваши заботы,

Хорошие чувства приносит работа.

Пускай не несет Новый год огорчения,

А только отличного вам настроения!

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