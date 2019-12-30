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Украина

Убийство ребенка в Переяславе: подозреваемым разрешили выйти под залог

20:48 30 декабря 2019 42
Владимир Петровец
Инф. «ФАКТОВ»

Суд в Переяславе-Хмельницком изменил меру пресечения несовершеннолетнему подозреваемому по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова с ночного домашнего ареста на личное обязательство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на адвоката одного из подозреваемых Виктор Чевгуз.

Также, суд смягчил меры пресечения подозреваемым Дмитрию Кривошею и Владимиру Петровцу. Им обоим разрешили внести залог в размере 280 тысяч гривен (с каждого).

По словам Чевгуза, дело решили оставить в Переяслав-Хмельницком районном суде.

Напомним, Кирилл Тлявов был смертельно ранен 31 мая 2019 года. В причастности к убийству подозреваются двое бывших полициейских, их знакомый и несовершеннолетний подросток. На заседании суда 26 декабря выяснилось, что судья является другом одного из подозреваемых.

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