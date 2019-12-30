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Украинка завоевала «серебро» чемпионата мира по шахматам
Украинская шахматистка Анна Музычук стала серебряным призером чемпионата мира по шахматам в блице, проходившем в Москве.
Наша соотечественница, набрав 12,5 баллов, уступила всего полбалла россиянке Екатерине Лагно (к слову, бывшей украинке, принявшей российское гражданство в 2014 году). До последнего тура Музычук имела преимущество над соперницей, но в решающем поединке проиграла китаянке Тань Чжунь, которая в итоге завоевала «бронзу».
Отметим, что остальные украинки не впечатлили результатами — лишь Наталья Жукова с результатом 10,5 баллов попала в топ-20, заняв 18-е место.
Добавим, что у мужчин лучшим стал норвежец Магнус Карлсен, «серебро» досталось американцу Хикару Накамуре, а «бронза» — россиянину Владимиру Крамнику. Лучшим среди украинцев стал Александр Зубов, с 13,5 баллами занявший 14-е место.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на чемпионате мира по шахматам выступали пять родных сестричек Прочаевых из Киева.
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