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В Киеве обнаружили тигров, брошенных на произвол судьбы (видео)
В Киеве обнаружили шесть беспризорных тигров, которых содержали в ненадлежащих условиях на Жуковом острове (Голосеевский район). В полиции сообщили, что сигнал о жестоком обращении с животными к ним поступил от местной жительницы. Напомним, ранее сеть взбудоражили фото народного депутата Нестора Шуфрича с убитыми животными.
Прибыв на место, правоохранители осмотрели территорию и обнаружили шесть тигров в ржавых вольерах.
Известно, что по данному адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не проживает.
Уже начато уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины («Жестокое обращение с животными»). Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.
Напомним, ранее в харьковском супермаркете произошел переполох из-за обезьяны, сбежавшей из контактного зоопарка.
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