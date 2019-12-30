«Счастливого Рождества» с Эмилией Кларк и песнями Джорджа Майкла: кинопремьеры новогодней недели

Шоу-бизнес

В первую неделю 2020 года в украинский прокат выходят шесть новых фильмов, в том числе сказка «Адская Хоругва, или Рождество Казацкое», снятая отечественными кинематографистами. Для похода в кино всей семьей на праздники подойдет полнометражный мультфильм «Красные туфельки и семь гномов». Порадовали прокатчики и романтической комедией «Счастливого Рождества» с Эмилией Кларк в главной роли. Сразу три европейских фильма, два из которых оказывали в 2019 году на фестивалях в Каннах и Одессе, ждут своего зрителя — «Он и она», «Кафе желаний», «А потом мы танцевали».

«Адская Хоругва, или Рождество Казацкое»

(6+, Украина, Кинокомпания 2016, фильм-сказка)

В основу сценария фильма положено произведение известного украинского писателя и музыканта Сашко Лирника «Про старого казака, рождественского черта, четыре угла и казацкий род». В 2018 году этот сценарий был признан лучшим в Украине. Режиссурой занялся Михаил Костров. Картина анонсируется как произведение, продолжающее традиции украинского фольклора и казацкой мифологии, заложенные в бессмертных творениях Ивана Петровича Котляревского и Николая Васильевича Гоголя. Настоящее имя Сашко Лирника — Александр Власюк. Он является автором трех книг сказок. Одна из них легла в основу фильма «Черный казак», который прошел в украинском прокате в конце прошлого года, собрав 600 тысяч грн. Лирник сыграл в картине одну из ролей.

«Красные туфельки и семь гномов»

(0+, Южная Корея — США, Locus Creative Studios, анимационный фильм для семейного просмотра)

На Западе многие зрители, посмотрев этот мультфильм, с восторгом сравнивают его со «Шреком». Авторам анимационной ленты удалось с прекрасным чувством юмора собрать в одной истории сюжеты и героев нескольких известных сказок и создать нечто свое, совершенно оригинальное. Жили-были семеро надменных принцев, которые накликали на себя беду. Они превратились в гномов! Снять заклятие им могут помочь только волшебные красные туфельки. Но отыскать их непросто. Они принадлежат особенной девушке, которая даже не подозревает об этом… На данный момент мультфильм собрал в мировом прокате 5,4 миллиона долларов.

«Счастливого Рождества»

(12+, Великобритания — США, Universal Pictures, романтическая комедия, бюджет — 25 миллионов долларов)

В оригинале фильм называется Last Christmas- «Прошлое Рождество». Именно такое название носит один из самых популярных в мире рождественских хитов в исполнении британской группы Wham!, в которую входили Джордж Майкл и Эндрю Риджли. По мотивам этой песни и снята картина, главные роли в которой исполнили звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк и Генри Голдинг, прославившийся благодаря комедии «Безумно богатые азиаты». Также в картине снялись звезда британского кинематографа Эмма Томпсон («Моя ужасная няня»), которая также является автором сценария, и малайзийская актриса Мишель Йео («Мемуары гейши»). Снял картину американский режиссер Пол Фиг («Шпионка»). Критики встретили фильм холодно. А зрителям комедия понравилась. Не исключено, что им еще раз захотелось услышать Wham! В картине звучат 14 песен этой группы. По стилистике фильм похож на полюбившиеся зрителям во всем мире киномюзиклы «Mamma Mia!» и «Mamma Mia! 2», снятые по мотивам песен ABBA. На данный момент «Счастливого Рождества» собрал в мировом прокате уже 118,4 миллиона долларов.

«Он и она»

(12+, Франция, StudioCanal, мелодрама, комедия, бюджет — 4,5 миллиона долларов)

Это история одиночества людей в современном большом городе. Он и она живут в Париже, причем недалеко друг от друга. Но они незнакомы. И никто не знает, суждено ли этой паре когда-нибудь встретиться… Снял фильм известный французский режиссер Седрик Клапиш («Красотки», «Париж»). Главные роли исполнили Франсуа Сивиль и Ана Жирардо. Они уже снимались у Клапиша в фильме «Возвращение в Бургундию». Во Франции «Он и она» вышел в прокат в сентябре и собрал 4,9 миллиона долларов.

«Кафе желаний»

(16+, Франция, Les Films du kiosque, комедия, драма)

Главный герой фильма узнает о том, что жена изменяет ему с его лучшим другом. Это ужасное открытие заставляет его снова и снова копаться в собственной жизни. Ему попадается реклама компании, которая предлагает клиентам вернуться в прошлое и еще раз пережить самые замечательные моменты… Снял картину французский режиссер Николя Бедос («Он и она», 2017 год, играл в фильме «Любовь живет три года»). В фильме снялись звезды французского кинематографа Даниэль Отой («Дублер», «Второе дыхание»), Гийом Кане («Просто вместе»), Фанни Ардан («8 женщин», «Каллас навсегда»), жена Николя Бедоса Дория Тилье («Он и она»). Премьера фильма состоялась в мае в рамках Каннского международного кинофестиваля. В оригинале картина называется «Прекрасная эпоха». Также фильм участвовал в программе Одесского международного кинофестиваля в июле. В мировом прокате он собрал уже 12 миллионов долларов.

«А потом мы танцевали»

(16+, Швеция — Грузия, French Quarter Film, драма)

Мировая премьера фильма грузинского режиссера Ливана Акина состоялась на Каннском международном кинофестивале в мае. В июле картина получила Гран-при Одесского международного кинофестиваля. В Грузии прокат драмы вызвал скандал. Создателей фильма обвинили в том, что они попрали грузинские и христианские традиции и ценности и занялись «популяризацией содомии». Герой картины — танцор Мераб, который мечтает стать солистом Национального грузинского ансамбля. С детства его партнершей по танцам является Мэри. Мераб уверен, что любит девушку. Но неожиданно в ансамбль приходит Ираклий. Он становится главным конкурентом Мераба. Вместе с тем между ними вспыхивает страсть.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивное интервью с Эмилией Кларк, которая исполнила главную роль в фильме «Счастливого Рождества».

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